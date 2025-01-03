Вестник Кавказа

Черные ящики самолета AZAL прибыли в Казахстан из Бразилии

Черные ящики самолета AZAL прибыли в Казахстан из Бразилии
© Фото: сайт МЧС Казахстана
Бортовые самописцы рейса AZAL, потерпевшего крушения под Актау, прибыли в Казахстан. В ближайшее время комиссия страны по расследованию трагедии приступит к изучению содержимого черных ящиков.

Черные ящики разбившегося в конце декабря рейса AZAL привезли в Казахстан из Бразилии, передали в генпрокуратуре Казахстана. 

Сообщается, что ящики переданы комиссии по расследованию крушения. Информация, добытая из бортовых самописцев, поможет установить причины катастрофы. 

Отметим, что записывающие устройства были отправлены в Бразилию, так как катастрофу потерпел бразильский Embraer E190

Напомним, что рейс AZAL, направлявшийся из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря под Актау. Из 67 человек на борту выжили 29.

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