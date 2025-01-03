Черные ящики самолета AZAL прибыли в Казахстан из Бразилии

Бортовые самописцы рейса AZAL, потерпевшего крушения под Актау, прибыли в Казахстан. В ближайшее время комиссия страны по расследованию трагедии приступит к изучению содержимого черных ящиков.

Черные ящики разбившегося в конце декабря рейса AZAL привезли в Казахстан из Бразилии, передали в генпрокуратуре Казахстана.

Сообщается, что ящики переданы комиссии по расследованию крушения. Информация, добытая из бортовых самописцев, поможет установить причины катастрофы.

Отметим, что записывающие устройства были отправлены в Бразилию, так как катастрофу потерпел бразильский Embraer E190

Напомним, что рейс AZAL, направлявшийся из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря под Актау. Из 67 человек на борту выжили 29.