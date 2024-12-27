Вестник Кавказа

Шесть россиян покинули больницу после авиакатастрофы под Актау

Шесть россиян покинули больницу после авиакатастрофы под Актау
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В связи с улучшением здоровья шесть жителей России покинули стены больницы после крушения самолета AZAL в Казахстане. Под присмотром медиком продолжаются оставаться еще трое выживших.

Шесть выживших в трагедии под Актау граждан России, включая ребенка, выписаны из больниц. Их здоровье улучшилось и больше не требует наблюдений медиков, передал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Он отметил, что еще трое россиян продолжают лечение в больницах.

"В стационарах федеральных центров и больниц Москвы остаются трое россиян, пострадавших в авиакатастрофе самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане, врачи оценивают их состояние как среднетяжелое с благоприятным прогнозом"

- Алексей Кузнецов

Напомним, что авиалайнер компании Азербайджанских авиалиний упал рядом с аэропортом Актау утром 25 декабря. Расследованием причин занимаются группы опытных специалистов из Азербайджана, России и Казахстана.

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