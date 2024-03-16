Ситуацию с лихорадкой Марбург отслеживает Роспотребнадзор

В Роспотребнадзоре прокомментировали заявление ВОЗ об опасности вспышки вируса Марбург, которая происходит сейчас в Африке, но может распространиться и на другие страны.

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию со всплеском заболеваемости лихорадкой Марбург, заверили в ведомстве.

В ведомстве напомнили, что в Руанде заболевшие выявляются в 7 из 30 округов страны, есть и летальные исходы. При этом более двух третей заболевших составляют медики, их лечат в больницах. За контактами больных установлено наблюдение.

Со своей стороны, Роспотребнадзор ведет непрерывный мониторинг, стремясь не допустить эпидрисков.

"В пунктах пропуска через государственную границу с помощью АИС "Периметр" специалисты ведомства выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой"

– служба

В России есть и отечественная тест-система на вирус Марбург, добавили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве призвали россиян при необходимости внести коррективы в свои планы.

Лихорадка Марбург – симптомы

Вирус Марбург вызывает у человека острое заболевание – геморрагическую лихорадку, одним из самых страшных проявлений которой являются множественные кровотечения.

Вирус живет в плодоядных летучих мышах. Заразиться можно от них и от другого больного – через контакт с его биологическими жидкостями, а также поверхностями и материалами, на которые попал вирус. Инкубационный период длится от двух до 21 дня.

Симптомы вируса Марбург включают следующие:

высокая температура тела,

боли – в мышцах и животе, головные боли;

рвота и диарея;

характерный "осунувшийся" внешний вид, апатия;

множественные кровотечения.

Специфического лечения вируса Марбург не существует, обычно борются с симптомами и обезвоживанием. В среднем погибает каждый второй заболевший, точная летальность зависит от штамма. Вакцины от вируса Марбург также нет.