Система МАГАТЭ будет защищать Грузию от радиации

Грузия присоединилась к системе МАГАТЭ – IRMIS. Это система, поддерживающая осуществление Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии. Грузия стала 50-м участником системы.

Грузия подключилась к Международной системе радиационного мониторинга (IRMIS) МАГАТЭ, сообщает пресс-служба министерства природы этой страны.

В ведомстве заявили, что радиационные показатели со станций мониторинга радиационного фона окружающей среды, принадлежащих Агентству ядерной и радиационной безопасности страны, автоматически будут поступать в систему IRMIS. Их будут показывать на международной карте.

Как отметила руководитель Агентства Хатия Джикуридзе, Грузия привержена международно-правовому режиму, который регулирует сферу ядерной и радиационной безопасности, и сотрудничеству.

Стоит добавить, что Грузия стала 50-м участником системы IRMIS.

IRMIS – система, поддерживающая исполнение Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии, обеспечивая механизм для представления и визуализации больших объемов данных радиационного мониторинга окружающей среды во время аварийных ситуаций.