Грузинские бойцы UFC сокрушили своих соперников

Илия Топурия и Мераб Двалишвили провели поединки в рамках турнира UFC 298 в Анахайме. Оба бойца одержали победы над своими противниками.

Бойцы UFC грузинского происхождения Илия Топурия и Мераб Двалишвили одержали победы на турнире промоушена, который прошел сегодня ночью в Анахайме.

Топурия, выступающий за Испанию в полулегком весе, нокаутировал во втором раунде австралийца Александра Волкановски, который в октябре проиграл россиянину Исламу Махачеву.

Илия стал новым чемпионом организации, отобрав пояс у Волкановски. Австралиец до этого поражения пять раз успешно его защищал.

Другой грузин, выступающий в легчайшем дивизионе, Мераб Двалишвили, одолел экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях американца Генри Сехудо. Бой прошел все три раунда, после чего судьи единогласно отдали победу Мерабу.