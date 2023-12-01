Сирены в Караганде включат для проверки сегодня

Сирены прозвучат в ближайшие несколько дней в Карагандинской области, сообщили в акимате.
Систему оповещения будут тестировать начиная с сегодняшнего дня и по 22 марта.
"Департамент по чрезвычайным ситуациям проверит готовность системы оповещения территориального уровня по сигналу "Внимание всем!""
– акимат
Сирены предполагается запускать с полудня и до 18.00. Они будут включаться по очереди. Планируется проверить все сирены, что есть в наличии.
Спасатели призывают при звуках сирены оставаться спокойными, не паниковать и не верить слухам, а опираться только на проверенную информацию.
Напомним, в результате январского землетрясения в Алматы пострадали десятки человек. После анализа ЧП президент раскритиковал ситуацию с оповещением населения, поручив приспособить ее к практике, чтобы каждый своевременно получал все необходимые сведения.