Сирены в Караганде включат для проверки сегодня

Проверка систем оповещения стартует сегодня в Карагандинской области, о ее проведении жителей предупредили власти. Планируется проверить все имеющиеся в наличии электросирены.

Сирены прозвучат в ближайшие несколько дней в Карагандинской области, сообщили в акимате.

Систему оповещения будут тестировать начиная с сегодняшнего дня и по 22 марта.

"Департамент по чрезвычайным ситуациям проверит готовность системы оповещения территориального уровня по сигналу "Внимание всем!""

– акимат

Сирены предполагается запускать с полудня и до 18.00. Они будут включаться по очереди. Планируется проверить все сирены, что есть в наличии.

Спасатели призывают при звуках сирены оставаться спокойными, не паниковать и не верить слухам, а опираться только на проверенную информацию.

Напомним, в результате январского землетрясения в Алматы пострадали десятки человек. После анализа ЧП президент раскритиковал ситуацию с оповещением населения, поручив приспособить ее к практике, чтобы каждый своевременно получал все необходимые сведения.