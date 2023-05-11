Синан Оган продолжит борьбу за пост главы государства в Турции

Опубликовано: 23:48, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Турецкий политик Синан Оган намерен продолжит. борьбу за высшую государственную должность. Он заявил об этом после того, как один из его соперников по выборам Мухаррем Индже снял свою кандидатуру.

Синан Оган, кандидат в президенты Турции, продолжит вести борьбу за высшую государственную должность. Об этом сказано в сообщении, размещенном в четверг на его страницах в соцсетях.

Обращаясь к своим сторонникам, он подчеркнул, что сегодня будет вести агитацию в Стамбуле, а завтра – в столице страны.

Свое заявление Оган сделал после того, как Мухаррем Индже, еще один претендент на президентский пост, снял свою кандидатуру с выборов. По его словам, он принял это решение из-за того неадекватного давления, которое оказывалось на него в последнее время в различных формах.

Напомним, всеобщие выборы в Турции пройдут уже в это воскресенье. В этот день жители страны будут выбирать президента и парламент.