Опубликовано: 16:54, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Синан Оган может отказаться от участия в президентских выборах в Турции. Ранее свою кандидатуру отозвал Мухаррем Индже.

Турецкий политик Синан Оган, баллотирующийся на президентских выборах от "Альянса ататюркистов", может отказаться от борьбы за кресло главы государства.

Как сообщают турецкие СМИ, решение Огана станет известно сегодня вечером. Он планирует выступить на одном из турецких телеканалов.

Стоит добавить, что свою кандидатуру с предвыборной гонки уже снял лидер партии "Отечество" Мухаррем Индже. Всеобщие выборы в Турции назначены на 14 мая.