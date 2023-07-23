"Синяя птичка" покинет логотип Twitter

Опубликовано: 20:15, 23 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Официальный Twitter Илона Маска

В скором времени "синяя птица" пропадет с логотипа популярного американского сервиса микроблогов и социальной сети Twitter, а вместо нее появится буква X, объявил сегодня его владелец Илон Маск.

Владелец американского сервиса микроблогов и социальной сети Twitter Илон Маск сегодня объявил об изменении логотипа сети.

"Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно со всеми птицами"

- Илон Маск

Предполагаемый новый логотип платформы - мерцающее изображение буквы Х на черном фоне, но и этот логотип пока не на все сто устраивает хозяина сервиса.

"Если сегодня появится достаточно хороший логотип X, то его запустят в Твиттере по всему миру "уже завтра"

- Илон Маск

Окончательный вариант ребрендинга соцсети, как и ее нового логотипа, пока не согласован.

Напомним, Twitter Inc. была основана в 2006 году, а ее символом стала "синяя птичка", поскольку название сети происходило от английского to tweet – "чирикать, щебетать, болтать", в которой пользователи публикуют сообщения, известные как "твиты". Сначала твиты были ограничены 140 символами, но в ноябре 2017 года лимит на них был удвоен. Ограниченными 140 секундами остаются аудио- и видеотвиты.