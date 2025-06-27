Силуанова избран главой Совета управляющих Нового банка развития БРИКС

Антон Силуанов стал новым председателем Совета управляющих Нового банка развития БРИКС. Следующее годовое собрание совета НБР пройдет в России.

Новый банк развития (НБР) БРИКС избрал председателем Совета управляющих главу Минфина РФ Антона Силуанова.

"Совет директоров избрал <...> Антона Силуанова, министра финансов Российской Федерации и управляющего от России в НБР, следующим председателем Совета управляющих"

– пресс-служба НБР

Полномочия Силуанова в качестве председателя Совета НБР продлятся до следующего заседания совета в 2026 году. В следующем году годовое собрание НБР будет проходить в России.

Ранее Силуанов отмечал, что банк БРИКС "должен стать независимой "фабрикой идей" по глобальному экономическому развитию и развить собственную аналитическую функцию".

НБР был основан в 2014 году, сейчас он включает одиннадцать стран мира.