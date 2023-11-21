Сильный мороз отправил по домам школьников на севере Казахстана

У школьников Северо-Казахстнской области наступили вынужденные каникулы - их перевели на домашнее дистанционное обучение из-за тридцатиградусного мороза, установившегося в регионе.

Генерал мороз отправил всех школьников севера Казахстана по домам – теперь уроки для них будут проходить только в online-режиме, поскольку регион ожидает 40-градусное похолодание.

Температура воздуха в регионе уже опустилась до 30-градусной отметки, и это не предел – с приходом северо-западного циклона она упадет до -40 градусов, предупредили казахстанские синоптики, передает Sputnik Казахстан.

Завтра будет еще холоднее - в северной части региона столбики термометров могут опуститься до 41 градуса мороза.

Такой же сильный мороз в регионе сохранится и на выходных, и в начале следующей недели, в связи с чем занятия в школах 7, 8, 11 и 12 декабря будут идти в соответствии с расписанием, но - в online-режиме.

Пусть небольшого потепления синоптики пока не обещают.