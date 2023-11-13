Сильный дождь на Кубани подтопил около 70 домовладений

В Краснодарском крае из-за ливня оказались подтоплены около 70 домовладений. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе.
"Из-за сильных дождей в Славянске-на-Кубани подтопило 74 придомовые территории, в том числе в 68 домов зашла вода. В ПВР в гостинице "Уют" эвакуировали три человека"
– оперштаб
Уровень подтопления составляет от 5 до 30 см. В настоящее время специалисты занимаются откачкой воды.
"Для установления причиненного ущерба и нужд пострадавших, а также выявления социально незащищенных граждан работниками Славянской межрайонной прокуратуры осуществлены выезды в наиболее пострадавшие части города, а также с целью оказания квалифицированной юридической помощи организован личный прием"
– прокуратура края
Напомним, ранее на Кубани объявили штормовое предупреждение. Оно будет действовать до 27 ноября.