Вестник Кавказа

Сильный дождь на Кубани подтопил около 70 домовладений

Сильный дождь на Кубани подтопил около 70 домовладений
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Кубани откачивают воду из домов, оказавшихся подтопленными в результате сильного дождя. Уровень подтопления местами достигает нескольких десятков сантиметров.

В Краснодарском крае из-за ливня оказались подтоплены около 70 домовладений. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе.

"Из-за сильных дождей в Славянске-на-Кубани подтопило 74 придомовые территории, в том числе в 68 домов зашла вода. В ПВР в гостинице "Уют" эвакуировали три человека"

– оперштаб

Уровень подтопления составляет от 5 до 30 см. В настоящее время специалисты занимаются откачкой воды.

"Для установления причиненного ущерба и нужд пострадавших, а также выявления социально незащищенных граждан работниками Славянской межрайонной прокуратуры осуществлены выезды в наиболее пострадавшие части города, а также с целью оказания квалифицированной юридической помощи организован личный прием"

– прокуратура края

Напомним, ранее на Кубани объявили штормовое предупреждение. Оно будет действовать до 27 ноября.

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