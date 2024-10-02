Сильная магнитная буря внезапно началась на Земле

Сегодня рано утром мощная магнитная буря обрушилась на Землю. Произошло это вопреки прогнозам ученых, которые ожидали, напротив, прекращения возмущений геомагнитного поля.

На Земле, и в том числе в Москве и Московской области, бушует сильная магнитная буря, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, она относится к классу G3. Буря стартовала после 5.42 мск.

Леус уточнил, что прошлой ночью, с воскресенья на понедельник, началась слабая магнитная буря, она окончилась уже утром. Однако после обеда магнитное поле планеты снова стало неспокойным, и в некоторые моменты буря доходила до уровня средней, то есть класса G2.

Далее, во вторник утром, геомагнитные возмущения должны были – по прогнозам – ослабнуть, а после полудня и прекратиться вовсе. Тем не менее, указал ведущий специалист центра погоды "Фобос", буря, наоборот, стала сильной.

Леус пояснил, что, согласно дальнейшим прогнозам, вскоре буря все же ослабнет, а затем и пройдет совсем. Насколько верными окажутся расчеты ученых, станет видно уже позднее.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля нашей планеты. Они возникают из-за повышенной солнечной активности. Энергия вспышек, которые происходят на Солнце, достигает Земли, в результате столкновения и возникают геомагнитные бури.

Они также могут вызвать северное сияние, в том числе в тех широтах, где оно обычно не наблюдается.

Что делать во время магнитных бурь?

Возмущения магнитного поля Земли могут вызвать ухудшения самочувствия у метеозависимых людей. Особенно сильно магнитные бури влияют на сердечно-сосудистую систему – повышается риск инфарктов и инсультов.

В целом магнитная буря может вызвать у человека такие состояния, как слабость и затуманенность сознания. Некоторые жалуются на головную боль. Возможны проблемы со сном, возникает бессонница. Кто-то страдает и от тахикардии.

Чтобы избежать недомогания, в такие дни стоит уделить особое внимание своему здоровью: высыпаться, пить больше воды, употреблять меньше соли, избегать стрессов и серьезных нагрузок.