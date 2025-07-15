Вестник Кавказа

Си Цзиньпин выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с крушением самолета в Приамурье

Владимир Путин и Си Цзиньпин
© Фото: Сайт президента России
Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с авиакатастрофой в Амурской области, жертвами которой стали 48 человек.

Китайский лидер Си Цзиньпин выразил российскому президенту Владимиру Путину соболезнования в связи с трагедией в Амурской области, где сегодня разбился пассажирский самолет.

Об этом сообщает информагентство "Синьхуа".

Напомним, трагедия произошла с пассажирским самолетом Ан-24 авиакомпании "Ангара", летевшим из Хабаровска в Тынду. Связь с ним пропала после захода на второй круг для посадки в аэропорту пункта назначения. Обломки воздушного судна были найдены на склоне горы в 16 км от Тынды.

Жертвами авиакатастрофы стали 48 человек. С завтрашнего дня в области объявлен трехдневный траур.

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