Североосетинский ГТУ будет готовить специалистов по медицинской электронике

Уже нынешней осенью один из ведущих технических вузов в РФ - Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет, ГТУ) сделает первый набор студентов на новую специальность - "Медицинская электроника", сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.
"Шагая в ногу со временем, ГТУ с этого года начинает подготовку по профилю "Медицинская электроника" на факультете информационных технологий и электронной техники. Новая образовательная программа направлена на подготовку специалистов для разработки и эксплуатации медицинского оборудования…", - говорится в сообщении, передает ТАСС.
Выпускники вуза, которые освоят программу бакалавриата, будут заниматься приборами, системами и комплексами медико-биологического и экологического назначения, разрабатывать методы и технологии выполнения медицинских, экологических и эргономических исследований, а также конструировать автоматизированные системы обработки биомедицинской и экологической информации.
К занятиям в вузе будут привлекаться сотрудники с высшим медицинским образованием из числа профессорско-преподавательского состава Северо-Осетинской государственной медицинской академии.
Напомним, на Северном Кавказе особенно сильно ощущается серьезная нехватка грамотных специалистов в этой сфере.
"Целый ряд предприятий и организаций, работающих в области медицины, заинтересован в привлечении наших выпускников. Это Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр, больницы и поликлиники Владикавказа, медицинские диагностические центры, стоматологические клиники", - рассказал заведующий кафедрой "Электронные приборы", профессор Евгений Козырев.