Североосетинский ГТУ будет готовить специалистов по медицинской электронике

Опубликовано: 23:26, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже в нынешнем году в перечне профессий, которые приобретут студенты Севенро-Кавказского горно-металлургического института во Владикавказе по его окончании, станет "Медицинская электроника".

Уже нынешней осенью один из ведущих технических вузов в РФ - Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет, ГТУ) сделает первый набор студентов на новую специальность - "Медицинская электроника", сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.

"Шагая в ногу со временем, ГТУ с этого года начинает подготовку по профилю "Медицинская электроника" на факультете информационных технологий и электронной техники. Новая образовательная программа направлена на подготовку специалистов для разработки и эксплуатации медицинского оборудования…", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Выпускники вуза, которые освоят программу бакалавриата, будут заниматься приборами, системами и комплексами медико-биологического и экологического назначения, разрабатывать методы и технологии выполнения медицинских, экологических и эргономических исследований, а также конструировать автоматизированные системы обработки биомедицинской и экологической информации.

К занятиям в вузе будут привлекаться сотрудники с высшим медицинским образованием из числа профессорско-преподавательского состава Северо-Осетинской государственной медицинской академии.

Напомним, на Северном Кавказе особенно сильно ощущается серьезная нехватка грамотных специалистов в этой сфере.

"Целый ряд предприятий и организаций, работающих в области медицины, заинтересован в привлечении наших выпускников. Это Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр, больницы и поликлиники Владикавказа, медицинские диагностические центры, стоматологические клиники", - рассказал заведующий кафедрой "Электронные приборы", профессор Евгений Козырев.