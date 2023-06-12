Североосетинских цифровых спортсменов ждет фиджитал-центр

Опубликовано: 5:23, 12 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спортцентр нового поколения создадут во Владикавказе. Здесь все желающие смогут заниматься не только привычным - существующим в "реальном" мире, но и цифровым спортом.

Во Владикавказе будет построен спорткомплекс нового поколения, или иначе фиджитал-центр. Перспективы проекта обрисовали власти региона.

"На площадке будет создано единое пространство для совершенствования навыков как в классических, так и цифровых видах спорта. Оно включает в себя спортивные площадки, зоны для компьютерных и консольных игр, а также виртуальной реальности"

– пресс-служба республиканского лидера

По словам регионального премьера Бориса Джанаева, в Северной Осетии сейчас активно строятся различные объекты, связанные со спортом.

Общая сумма средств, вложенных в такие проекты, превышает три миллиарда рублей.