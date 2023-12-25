Северный Кавказ развивает экологический туризм с помощью экотроп

Власти Северного Кавказа масштабно развивают экотуризм в своих регионах. В прошлом году на территории СКФО было создано 60 км экологических троп.

В регионах Северного Кавказа в прошлом году были открыты новые экологические тропы. Глава акционерного общества Кавказ.РФ Андрей Юшманов рассказал, что всего в СКФО было создано 60 км экомаршрутов, половина из которых расположена на территории Эльбруса.

"Этот год для нас будет знаковым, потому что, помимо развития уже действующих курортов, наша задача — запустить курорт "Мамисон" в Северной Осетии, и, безусловно, сделать полноценную зону катания на курорте "Ведучи" в Чеченской Республике. Мы развиваем всесезонность, на это существует серьезный запрос. В прошлом году мы построили 60 км экологических троп в целом по Северному Кавказу и 30 км на Эльбрусе"

- Андрей Юшманов

Кроме этого, власти развивают спортивный туризм на территории ледника Гарабаши. Таким образом, здесь будут созданы условия, которые позволят кататься на лыжах и сноубордах круглый год.

"Мы здесь не останавливаемся. Наш совместный проект с Министерством спорта РФ — это попытка освоения ледника Гарабаши, который позволит тренироваться круглогодично. Мы пытаемся внедрять уникальные технологии, по сути, речь идет о готовке снега зимой. Это важный проект, и, я думаю, в течение нескольких лет нам удастся его реализовать"

- Андрей Юшманов

Глава Кавказ.РФ отметил, что горнолыжный курорт "Эльбрус" может принять полтора миллиона туристов в год без вреда для окружающей природы.