Северную Осетию предупредили о паводках

В ближайшие дни в Северной Осетии начнутся ливни. Спасатели МЧС РФ предупреждают, что обильные осадки могут спровоцировать паводки.

Из-за интенсивных осадков и таяния снега возможно увеличение уровня воды в реках Северной Осетии. Это может привести к наводнениям, опасным для жизни и здоровья людей, а также к разрушению инфраструктуры.

"По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 19-21 апреля местами по территории Северной Осетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с"

– пресс-служба ГУ МЧС по республике в пятницу.

МЧС рекомендует быть бдительными и следить за предупреждениями от ведомства и местных властей. В случае угрозы наводнения необходимо соблюдать указания спасателей и эвакуироваться в безопасное место.

Как подготовиться к возможному подъему воды?

Спасатели отмечают, что для подготовки к возможному подъему воды в реках Северной Осетии следует запастись необходимыми продуктами питания, водой, лекарствами и другими необходимыми вещами. Также стоит проверить работоспособность систем обеспечения безопасности и связи.