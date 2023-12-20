Северную Осетию очистили от двух вековых свалок 

Две свалки, доставшиеся нынешнему поколению жителей Алагира и Ардона прекратили свое существование. Теперь на их месте будут луга.

Две незаконные свалки в Ардоне и Алагире, ведущие свою историю с прошлого века, были ликвидированы. Сообщил глава региона, отметив, что в будущем году в Беслане и Дигорах существование прекратят также два аналогичных объекта.

«В Ардоне и Алагире полностью завершили рекультивацию несанкционированных свалок, а в Беслане и Дигоре продолжим работы в следующем году. Мероприятия проводили в рамках федерального проекта „Чистая страна“ нацпроекта „Экология“»

– Сергей Меняйло

Далее он пояснил, что свалки загрязняли не только почву, - продукты распада попадали в грунтовые воды. Место свалок будет засеяно луговыми травами.

В заключение Меняйло выразил надежду, что реализация проекта будет способствовать улучшению экологической ситуации в регионе.