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Северной Осетии передадут свыше 270 млн рублей на возведение модульных отелей

Гостиничный номер
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Северной Осетии продолжают строить гостиницы модульного типа. В течение двух лет республике перечислят на эти цели более 600 млн рублей.

В 2024 году Северной Осетии перечислят на возведение модульных отелей 274 млн рублей бюджетных средств. Об этом рассказали в региональном комитете по туризму.

"Процедура проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий завершена. Деньги уже распределены комиссией правительства РФ. Заявки были поданы в мае текущего года"

– врио председателя комитета Мадина Тебиева

Ранее стало известно, что объем бюджетных средств, которые в этом году получит регион на отели такого типа, составит 333 млн рублей.

Кабардино-Балкарии на возведение модульных отелей выделят сотни миллионов рублей

Кабардино-Балкарии на возведение модульных отелей выделят сотни миллионов рублей

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