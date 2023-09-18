Кабардино-Балкарии на возведение модульных отелей выделят сотни миллионов рублей

Опубликовано: 21:10, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В КБР ведется строительство новых модульных отелей. Они появятся в Нальчике и на территории четырех районов республики.

До 2025 года Кабардино-Балкарии перечислят на создание модульных отелей более 570 млн рублей. Об этом сказано в Telegram-канале главы КБР.

"Сумма федеральных средств на текущий год составила почти 284 млн рублей. В 2024 году господдержка инвестиционных проектов по созданию модульных отелей составит 289,5 млн рублей"

– Казбек Коков

Он рассказал, что в настоящее время такого типа гостиницы строятся в Нальчике и в четырех районах республики.

"Реализуются проекты по строительству модульных отелей в местах отдыха в Нальчике, Эльбрусском, Зольском, Черекском и Чегемском района"

– руководитель региона

По его словам, это позволит значительно увеличить номерной фонд модульных отелей КБР.