Кабардино-Балкарии на возведение модульных отелей выделят сотни миллионов рублей

В КБР ведется строительство новых модульных отелей. Они появятся в Нальчике и на территории четырех районов республики.
До 2025 года Кабардино-Балкарии перечислят на создание модульных отелей более 570 млн рублей. Об этом сказано в Telegram-канале главы КБР.
"Сумма федеральных средств на текущий год составила почти 284 млн рублей. В 2024 году господдержка инвестиционных проектов по созданию модульных отелей составит 289,5 млн рублей"
– Казбек Коков
Он рассказал, что в настоящее время такого типа гостиницы строятся в Нальчике и в четырех районах республики.
"Реализуются проекты по строительству модульных отелей в местах отдыха в Нальчике, Эльбрусском, Зольском, Черекском и Чегемском района"
– руководитель региона
По его словам, это позволит значительно увеличить номерной фонд модульных отелей КБР.