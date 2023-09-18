РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Кабардино-Балкарии на возведение модульных отелей выделят сотни миллионов рублей

Гостиничный номаер
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В КБР ведется строительство новых модульных отелей. Они появятся в Нальчике и на территории четырех районов республики.

До 2025 года Кабардино-Балкарии перечислят на создание модульных отелей более 570 млн рублей. Об этом сказано в Telegram-канале главы КБР.

"Сумма федеральных средств на текущий год составила почти 284 млн рублей. В 2024 году господдержка инвестиционных проектов по созданию модульных отелей составит 289,5 млн рублей"

– Казбек Коков

Он рассказал, что в настоящее время такого типа гостиницы строятся в Нальчике и в четырех районах республики.

"Реализуются проекты по строительству модульных отелей в местах отдыха в Нальчике, Эльбрусском, Зольском, Черекском и Чегемском района"

– руководитель региона

По его словам, это позволит значительно увеличить номерной фонд модульных отелей КБР.

Кабардино-Балкария стала популярным летним направлением 

Кабардино-Балкария стала популярным летним направлением 

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
990 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version