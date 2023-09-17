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Кабардино-Балкария стала популярным летним направлением 

Чегемские водопады
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Горная Кабардино-Балкария в этом году пользовалась большим спросом среди туристов в летние, а не в зимние месяцы. При этом поток туристов растет, по итогу года он достигнет 1,4 млн человек. 

В этом году турпоток в КБР в летний сезон впервые в истории оказался выше зимнего.

По данным, опубликованным министерством курортов республики, за июнь-август в Кабардино-Балкарии побывали 600 тыс человек, это превышает показатели прошлого лета на 25%. Несмотря на то, что считается, что высокий сезон в республике приходится на зимние месяцы, когда туристы едут на горнолыжные курорты, в этом году летний поток отдыхающих оказался выше зимнего.

Всего с начала года республику посетило порядка 1,1 млн человек, 2023 год Кабардино-Балкария планирует завершить с 1,4 млн туристов. В прошлом году поток туристов составил 1,2 млн человек.

"Всего за 8 месяцев текущего года этот период республику посетили более миллиона отдыхающих, что на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом динамика роста турпотока по стране - 15%"

– глава региона Казбек Коков 

Ожидается, что популярность КБР как направления для отдыха будет расти среди россиян и к 2025 году турпоток будет составлять 2 млн человек.

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