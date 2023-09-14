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Пять новых отелей будет открыто в Нальчике

Пять новых отелей будет открыто в Нальчике
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Нальчик через два-три года сможет вмещать на 10% больше туристов. Этому помогут пять новых гостиниц, которые вскоре появятся в Кабардино-Балкарии.

Нальчик к 2026 году обзаведется пятью новыми гостиницами, следует из плана развития столицы КБР.

"Сегодня необходимо продолжать развивать инфраструктуру курорта, увеличивать номерной фонд, в том числе повышенной комфортности. Разработан мастер-план развития курорта Нальчик, который позволяет вести эту работу системно. До 2026 года в Нальчике будут построены пять новых крупных гостиниц. За счет этого номерной фонд увеличится на 755 койко-мест"

– глава республики Казбек Коков

Как уточнил Коков, все эти объекты в настоящее время находятся в работе, они позволят не только увеличить приток туристов, но и создать новые рабочие места для жителей республики - всего 550 вакансий.

Планируется не только возводить новые комфортные объекты размещения в Нальчике, но и реконструировать уже существующие, например санатории "Вершина" и "Маяк".

В столице КБР сейчас более 7,1 тыс койко-места для туристов, за последние годы отелей в городе стало больше, но этого количества еще не хватает, чтобы удовлетворить растущий спрос.

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