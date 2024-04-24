Северная Осетия потратит 15 млрд рублей на улучшение качества жизни в регионе

Уровень качества жизни в Северной Осетии станет выше за счет 290 нацпроектов, которые реализуются в регионе. Информацию об этом озвучил председатель правительства республики Борис Джанаев.
"В этом году у нас реализуется более 290 объектов на 15 млрд рублей. Заявочная кампания прошла хорошо, но остаются вопросы, которые нужно решать. Также необходимо усилить работу по заявкам на 2025-2026 годы. У нас должен быть положительный результат по всем направлениям"
– Борис Джанаев
Он сообщил, что в рамках программ регион получает немалое финансирование для того, чтобы условия жизни граждан стали выше.
Джанаев подчеркнул, что власти республики необходимо максимально результативно израсходовать эти средства и выполнить все работы в полной мере.
Ранее сообщалось, что из бюджета страны на осуществления нацпроектов региона будет направлено порядка 6,6 млрд рублей. Всего в рамках этих программ будет потрачено почти 8 млрд рублей.