Северная Осетия потратит 15 млрд рублей на улучшение качества жизни в регионе

Власти Северной Осетии реализуют порядка 290 национальных проектов за 15 млрд рублей. Завершить программы планируется в течение ближайших лет.

Уровень качества жизни в Северной Осетии станет выше за счет 290 нацпроектов, которые реализуются в регионе. Информацию об этом озвучил председатель правительства республики Борис Джанаев.

"В этом году у нас реализуется более 290 объектов на 15 млрд рублей. Заявочная кампания прошла хорошо, но остаются вопросы, которые нужно решать. Также необходимо усилить работу по заявкам на 2025-2026 годы. У нас должен быть положительный результат по всем направлениям"

– Борис Джанаев

Он сообщил, что в рамках программ регион получает немалое финансирование для того, чтобы условия жизни граждан стали выше.

Джанаев подчеркнул, что власти республики необходимо максимально результативно израсходовать эти средства и выполнить все работы в полной мере.

Ранее сообщалось, что из бюджета страны на осуществления нацпроектов региона будет направлено порядка 6,6 млрд рублей. Всего в рамках этих программ будет потрачено почти 8 млрд рублей.