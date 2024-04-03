Северная Осетия построит за миллиард рублей крупный центр аквакультуры

Власти Северной Осетии подготовили проектные документы по возведению масштабного центра аквакультуры. Стоимость его реализации свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.
Ранее поручение о создании центра было озвучено президентом РФ Владимиром Путиным.
"Селекционный центр аквакультуры был в поручении президента. То есть, построив его, мы будем производить селекцию аквакультуры наших пород. Место подобрано, дебета воды хватает и все остальное. И я думаю, останется определить источник финансирования заявки"
– Сергей Меняйло
Меняйло уточнил, что частные инвестиции не будут применяться в этом проекте. Средства на строительство будут выделены из бюджета республики, а затем власти подадут на финансирование на федеральном уровне.
Глава региона отметил, что сейчас уже готова сметная документация и в скором времени будет пройдена экспертиза проекта.
Также он рассказал, что ранее посещал подобное производство в Ленинградской области и договорился о сотрудничестве и обмене опытом.