Северная Осетия построит за миллиард рублей крупный центр аквакультуры

Глава России получил правительству Северной Осетии реализовать проект по возведению центра водного хозяйства. На его строительство планируется потратить свыше 1 млрд рублей.

Власти Северной Осетии подготовили проектные документы по возведению масштабного центра аквакультуры. Стоимость его реализации свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Ранее поручение о создании центра было озвучено президентом РФ Владимиром Путиным.

"Селекционный центр аквакультуры был в поручении президента. То есть, построив его, мы будем производить селекцию аквакультуры наших пород. Место подобрано, дебета воды хватает и все остальное. И я думаю, останется определить источник финансирования заявки"

– Сергей Меняйло

Меняйло уточнил, что частные инвестиции не будут применяться в этом проекте. Средства на строительство будут выделены из бюджета республики, а затем власти подадут на финансирование на федеральном уровне.

Глава региона отметил, что сейчас уже готова сметная документация и в скором времени будет пройдена экспертиза проекта.

Также он рассказал, что ранее посещал подобное производство в Ленинградской области и договорился о сотрудничестве и обмене опытом.