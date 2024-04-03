Вестник Кавказа

Северная Осетия построит за миллиард рублей крупный центр аквакультуры

Северная Осетия построит за миллиард рублей крупный центр аквакультуры
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава России получил правительству Северной Осетии реализовать проект по возведению центра водного хозяйства. На его строительство планируется потратить свыше 1 млрд рублей.

Власти Северной Осетии подготовили проектные документы по возведению масштабного центра аквакультуры. Стоимость его реализации свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Ранее поручение о создании центра было озвучено президентом РФ Владимиром Путиным.

"Селекционный центр аквакультуры был в поручении президента. То есть, построив его, мы будем производить селекцию аквакультуры наших пород. Место подобрано, дебета воды хватает и все остальное. И я думаю, останется определить источник финансирования заявки"

– Сергей Меняйло

Меняйло уточнил, что частные инвестиции не будут применяться в этом проекте. Средства на строительство будут выделены из бюджета республики, а затем власти подадут на финансирование на федеральном уровне.

Глава региона отметил, что сейчас уже готова сметная документация и в скором времени будет пройдена экспертиза проекта.

Также он рассказал, что ранее посещал подобное производство в Ленинградской области и договорился о сотрудничестве и обмене опытом.

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