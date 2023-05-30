Сеть магазинов Decathlon в России может выкупить турецкий холдинг - СМИ

Опубликовано: 8:56, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сеть российских магазинов французского ретейлера товаров для спорта Decathlon может сменить собственника, которыми станут турецкий холдинг FLO Retailing и ливанская Azadea Group, сделка может состояться уже осенью нынешнего 2023 года.

Турецкий холдинг FLO Retailing и ливанская Azadea Group ведут переговоры о покупке российского бизнеса французского ретейлера товаров для спорта Decathlon, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на консультантов по недвижимости и одного из партнеров ретейлера.

По словам источников газеты, семья Мюлье, владеющая холдингом Decathlon, ведет активные переговоры с потенциальными покупателями. Однако если эта сделка состоится, то это произойдет не раньше осени 2023 года.

Напомним, сеть магазинов спорттоваров Decathlon объявила о приостановке работы в России в конце марта 2022 года, летом того же года магазины сети в России закрылись.