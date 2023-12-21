Вестник Кавказа

Шесть новых водопадов появится в Сочи весной

Шесть новых водопадов появится в Сочи весной
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Весной в Сочи планируют открыть проект «6 водопадов». Искусственные водопады появятся на улице Победы.

Вскоре в Сочи появится новая рукотворная достопримечательность - искусственные водопады.

Объект «6 водопадов» будет открыт в марте в Лазаревском районе на улице Победы.

«Мастера уже декорируют стены. Обустроим здесь многоструйные водопады, их будет шесть. Площадка под каркас готова… Органично впишем в обновленное пространство дополнительное озеленение. Для комфорта жителей установим парковую мебель и световые конструкции»

– градоначальник Алексей Копайгородский

Отметим, что Сочи - самый востребованный среди отдыхающих курорт России как в летние, так и в зимние месяцы.

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