Шесть новых водопадов появится в Сочи весной

Весной в Сочи планируют открыть проект «6 водопадов». Искусственные водопады появятся на улице Победы.
Вскоре в Сочи появится новая рукотворная достопримечательность - искусственные водопады.
Объект «6 водопадов» будет открыт в марте в Лазаревском районе на улице Победы.
«Мастера уже декорируют стены. Обустроим здесь многоструйные водопады, их будет шесть. Площадка под каркас готова… Органично впишем в обновленное пространство дополнительное озеленение. Для комфорта жителей установим парковую мебель и световые конструкции»
– градоначальник Алексей Копайгородский
Отметим, что Сочи - самый востребованный среди отдыхающих курорт России как в летние, так и в зимние месяцы.
Читайте нас в Дзен Новости Google News