Сергей Хоменко: Беларусь поздравляет Азербайджан с успешными парламентскими выборами

Зампред Совета Республики белорусского парламента Сергей Хоменко сообщил "Вестнику Кавказа" о позитивных итогах работы наблюдательной миссии Беларуси на выборах Милли Меджлиса VII созыва в Азербайджане.

Белорусская наблюдательная миссия позитивно оценивает прошедшие накануне в Азербайджане выборы Милли Меджлиса VII созыва – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал заместитель председателя Совета Республики Национального Собрания РБ Сергей Хоменко.

"Наши выводы соответствуют заключению международный группы наблюдателей, которое было озвучено сегодня: выборы были организованы и проведены в соответствии с национальным законодательством Азербайджана и международными нормами", - прежде всего сказал он.

"Азербайджанский народ необходимо поздравить с состоявшимися выборами, которые прошли на высоком уровне. Власти обеспечили прозрачность голосования, доступность граждан к избирательным участкам и возможность избирателей сделать свое волеизъявление", - обратил внимание Сергей Хоменко.

Также белорусский политик высоко оценил спокойную и позитивную атмосферу, в которой накануне проходило голосования. "Был обеспечен высочайший уровень общественного порядка и организации на избирательных участках", - подчеркнул зампред Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь.