Семейного насилия стало почти в 1,5 раза больше в Армении

Неутешительную статистику по семейному насилию представил Следственный комитет Армении.
Из нее следует, что за первые шесть месяцев 2024 года следственные органы рассмотрели 1 535 таких дел. Год назад этот показатель составлял 1051 дело. Таким образом, общее количество дел выросло практически в 1,5 раза.
Из рассмотренных дел обвинительные приговоры вынесены по 195-ти. Более чем по 480 делам следствие было решено прекратить из-за отсутствия состава преступления. Остальные дела либо перенесены на следующие полгода, либо по ним пока не вынесли заключения.
Одно из дел было возбуждено по факту убийства, еще два связаны с покушением. Более двадцати дел касаются телесных повреждений.
Отметим, что большинство обвиняемых – супруги (либо один, либо оба). Более 20-ти – бабушки или дедушки.
Если говорить о пострадавших, то большая часть – 189 из 206-ти – совершеннолетние.