Семейного насилия стало почти в 1,5 раза больше в Армении

Уголовных дел, связанных с семейным насилием, стало почти в 1,5 раза больше в Армении в 2024 году. Обвинения были вынесены почти по 200-м из них. Большинство обвиняемых – супруги.

Неутешительную статистику по семейному насилию представил Следственный комитет Армении.

Из нее следует, что за первые шесть месяцев 2024 года следственные органы рассмотрели 1 535 таких дел. Год назад этот показатель составлял 1051 дело. Таким образом, общее количество дел выросло практически в 1,5 раза.

Из рассмотренных дел обвинительные приговоры вынесены по 195-ти. Более чем по 480 делам следствие было решено прекратить из-за отсутствия состава преступления. Остальные дела либо перенесены на следующие полгода, либо по ним пока не вынесли заключения.

Одно из дел было возбуждено по факту убийства, еще два связаны с покушением. Более двадцати дел касаются телесных повреждений.

Отметим, что большинство обвиняемых – супруги (либо один, либо оба). Более 20-ти – бабушки или дедушки.

Если говорить о пострадавших, то большая часть – 189 из 206-ти – совершеннолетние.