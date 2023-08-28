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Сельские школы Чечни усилятся "Точками роста"

Бионический протез кисти
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Школьники сельских районов Чечни смогут изучать физиологию и нейротехнологию благодаря открывающимся по всей республике "Точкам роста".

Главный специалист Минобразования Чечни Мая Махмаева анонсировала открытие в сельских школах республики 64 "Точек роста". Здесь школьники будут дополнять и расширять знания по информатике, естественно-научным предметам и обществознанию.

"В настоящее время в регионе работают 273 такие площадки, 1 сентября мы откроем еще 64. Создание таких объектов даст возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места их проживания"

– Мая Махмаева

Далее она рассказала о том, что в настоящее время ведется оснащение классов по физике, экологии и химии. Также в стенах "Точек роста" можно будет начать обучение по таким предметам, как физиология, нейротехнология и биология.

В Чечне к началу учебного года распахнут свои двери более 20 новых школ

В Чечне к началу учебного года распахнут свои двери более 20 новых школ

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