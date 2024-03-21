Вестник Кавказа

Село поэта Коста Хетагурова благоустроят

Село поэта Коста Хетагурова благоустроят
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Работы по благоустройству впервые проведут в высокогорном селе Нар Северной Осетии. Здесь родился основоположник осетинской литературы поэт Коста Хетагуров.

В родном селе осетинского поэта Косты Хетагурова будут проводить работы, направленные на благоустройство населенного пункта.

«Селение Нар - не просто место на карте, это настоящий музей под открытым небом. Здесь сохранились шедевры зодчества, слитые с окружающей природой. Это место, где родился и вырос великий осетинский поэт Коста Хетагуров, основоположник осетинской художественной литературы»

– министр жилищно-коммунального хозяйства республики Майран Тамаев.

Село Нар – не просто населенный пункт, а это место, пропитанное историей и культурой осетинского народа. Работы по благоустройству позволят сохранить и передать будущим поколениям этот уникальный дух места, его неповторимый колорит. В дальнейшем село станет точкой притяжения туристов.

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