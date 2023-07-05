Сели и оползни перекрыли 5 районов в Дагестане

Опубликовано: 14:53, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пять районов в Дагестане оказались в той или иной степени отрезаны от мира в результате селей, оползней и обвалов.

В результате схода селей и оползней в пяти районах Дагестана затруднено или перекрыто движение на дорогах

«Гунибский район – <> автомобильная дорога местного значения Тлогоб — Агада <> на участке селеносного лога размыта полка дороги. Движение закрыто. <> Курахский район — автомобильная дорога республиканского значения Касумкент – Курах <>, повреждения в виде скального обвала верхового откоса дороги. Дорога закрыта»

– пресс-служба ГКУ «Дагестанавтодор»

Также в Рутульском районе в результате размыва затруднено движение на автодороге местного значения Рутул – Лучек – Джиных, сели перекрыли проезд к селу Мокода в Шамильском районе. В Ботлихском районе из-за оползня по-прежнему закрыта дорога местного значения к трассе Грозный – Ботлих – Араканская площадка к селу Кижани.