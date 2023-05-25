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Селфи едва не лишило жизни туристку в Дагестане

Селфи едва не лишило жизни туристку в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Дагестане туристка из Екатеринбурга получила травмы при попытке сделать селфи. Инцидент произошел в селе Гамсутль, поэтому за пострадавшей вылетел вертолет.

В высокогорном дагестанском ауле Гамсутль туристка, пытаясь сделать красивую фотографию, сорвалась с обрыва и получила различные травмы, сообщает пресс-служба МЧС РФ по Дагестану.

Как отметили в ведомстве, 30-летняя туристка родом из Екатеринбурга. Находясь на экскурсии в селе Гамсутль в составе группы из 18 путешественников, она упала с 15-метровой высоты.

В МЧС заявили, что девушка в настоящее время находится без сознания. При этом источники пишут, что туристка получила травмы руки, позвоночника и головы. В настоящее время за ней отправился вертолет, который транспортирует пострадавшую в Махачкалу.

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