Сель заблокировал движение по федеральной трассе Кочубей – Минводы

Опубликовано: 12:58, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Селевые потоки, сошедшие с полей и вызванные непрекращающимися ливнями, подтопили федеральную трассу на Ставрополье, соединяющую Кочубей, Нефтекумск, Зеленокумск и Минеральные Воды, движение по ней остановлено.

Автомобильное движение по федеральной трассе Кочубей – Минеральные Воды встало в Буденновском округе Ставрополья из-за подтопления селевыми потоками с полей, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.

"В связи с обильными осадками ограничение введено на участке дороги с 226 по 235 км для всех видов транспорта. Подтопление проезжей части произошло из-за сошедших с полей селевых потоков. Ливни не прекращаются, потоки воды усиливаются", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Фактически десять километров трассы закрыты для автотранспорта, сложную ситуацию немного сглаживает то, что в районе подтопления есть пути объезда по региональным автодорогам, - добавили ГИБДД региона.