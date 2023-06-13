В Адыгее оползень снес часть трассы к Кавказскому заповеднику

Опубликовано: 12:55, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Оползень, сошедший на трассу А-159 в Адыгее, поставил точку в реверсивном движении на трассе, связывающей Майкоп с Кавказским биосферным заповедником – сейчас она работает в ручном режиме.

Реверсивная схема движения, действовавшая на федеральной трассе А-159 на подъезде к Кавказскому биосферному заповеднику, отменена – трасса переведена в ручной режим из-за обрушения части дорожного полотна, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье".

Обрушение вызвали оползни, активизировавшиеся после сильных дождей, из-за чего подъезд от Майкопа к Кавказскому государственному биосферному заповеднику на отвесном участке 78,914 – 79,070 км работает в ручном режиме, автомобили пропускают по одному, - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

За обрушившимся накануне участком ведется круглосуточное наблюдение, специалисты ФКУ Упрдор "Черноморье" разрабатывают пути локализации оползня и восстановления движения в штатном режиме, добавили в пресс-службе.