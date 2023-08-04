РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Секция интересов РФ выразила соболезнования в связи с оползнем в Грузии

Секция интересов РФ выразила соболезнования в связи с оползнем в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Москва выразила соболезнования Тбилиси после смертельного оползня на курорте Шови. ЧП унесло жизни более 10 человек.

Россия глубоко соболезнует Грузии в связи с трагедией в Шови, такое заявление распространила секция интересов России, действующая при швейцарском посольстве в Грузии.

"Наши слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим"

– российские дипломаты

В сообщении также выражается надежда на то, что спасатели смогут найти тех, кто пропал и не выходит на связь. На данный момент в этом списке 25 человек.

Ранее в секции заявили, что официальной информации о том, что в результате оползня могли пострадать россияне, нет, не обращались к дипломатам и семьи пострадавших.

Десятки человек стали жертвами схода оползня в Грузии

Десятки человек стали жертвами схода оползня в Грузии

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
905 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version