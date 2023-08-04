Секция интересов РФ выразила соболезнования в связи с оползнем в Грузии

Москва выразила соболезнования Тбилиси после смертельного оползня на курорте Шови. ЧП унесло жизни более 10 человек.
Россия глубоко соболезнует Грузии в связи с трагедией в Шови, такое заявление распространила секция интересов России, действующая при швейцарском посольстве в Грузии.
"Наши слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим"
– российские дипломаты
В сообщении также выражается надежда на то, что спасатели смогут найти тех, кто пропал и не выходит на связь. На данный момент в этом списке 25 человек.
Ранее в секции заявили, что официальной информации о том, что в результате оползня могли пострадать россияне, нет, не обращались к дипломатам и семьи пострадавших.