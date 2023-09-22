Сборную Турцию по футболу возглавил итальянец

Опубликовано: 19:08, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: страница Федерации футбола Турции в социальных сетях

Винченцо Монтелла сменил Штефана Кунтца на посту главного тренера турецкой сборной. С итальянским наставником подписано трехлетнее соглашение.

Новым главным тренером сборной Турции назначен итальянец Винченцо Монтелла. Об этом сообщает Федерация футбола Турции.

С 49-летним наставником подписан трехлетний контракт. На этом посту он сменит Штефана Кунтца, покинувшего команду после товарищеской встречи с национальной командой Японии, завершившейся в пользу японцев со счетом 4:2.

Отбор на Евро-2024

На данный момент Турция с 10 очками занимает вторую строчку в группе D, уступая идущей на первом месте Хорватии лишь по дополнительным показателям. Далее следуют сборные Армении и Уэльса, набравшие по 7 очков. Замыкает группу команда Латвии, в активе которой пока нет ни одного очка.