Сборной Грузии поставили задачу пробиться на ЧМ-2026

ФФГ поставила задачу грузинской сборной выйти на чемпионат мира. Он пройдет в США, Канаде и Мексике в следующем году.

Сборная Грузии по футболу должна принять участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Такое заявление сделал президент Федерации футбола страны Леван Кобиашвили.

Выступая на XXXV конгресса ФФГ, он отметил, что после успехов на первенстве Европы национальной команде нужно стремиться к новым вершинам.

"Мы не останавливаемся на достигнутом и хотим, чтобы следующим шагом стало участие в чемпионате мира"

– президент ФФГ

Он также прокомментировал успехи молодежной команды, которая примет участие в Евро-2025.

"Грузия входит в число редких европейских стран, которые заслужили право играть во всех возрастных группах чемпионата Европы. Это результат системной работы и инвестиций в развитие футбола"

– Леван Кобиашвили

Напомним, на дебютном для себя Евро-2024 подопечные Вилли Саньоля дошли до 1/8 финала, уступив сборной Испании, которая в итоге стала победителем континентального первенства.