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Сборная России по футболу может встретиться с национальной командой Египта

Сборная России по футболу может встретиться с национальной командой Египта
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Египте сообщили о готовности провести товарищеский матч со сборной России. Игра может состояться в 2024 году. 

Сборные России и Египта по футболу могут провести товарищеский матч. Об этом рассказали в Египетской футбольной ассоциации. 

Там отметили, что приветствуют идею проведения встречи с российской командой, однако из-за загруженности календаря организовать ее можно будет только в 2024 году. 

"Этой осенью у нас уже утвержден график игр: 8 сентября – встреча с Эфиопией, а 12 сентября товарищеский матч с Тунисом"

– представитель египетской ассоциации Эхаб Эль Коми 

Он подчеркнул, что РФС пока не делал конкретного предложения о встрече, но если оно последует, то для Египта будут важны детали сделки. 

"Главное – место проведения товарищеского матча – в России или Египте. Для нас не проблема подготовиться к матчу между нашими национальными командами. В будущем мы открыты и готовы к этому"

– Эхаб Эль Коми 

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