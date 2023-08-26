Сборная России по футболу может встретиться с национальной командой Египта

Опубликовано: 10:16, 26 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Египте сообщили о готовности провести товарищеский матч со сборной России. Игра может состояться в 2024 году.

Сборные России и Египта по футболу могут провести товарищеский матч. Об этом рассказали в Египетской футбольной ассоциации.

Там отметили, что приветствуют идею проведения встречи с российской командой, однако из-за загруженности календаря организовать ее можно будет только в 2024 году.

"Этой осенью у нас уже утвержден график игр: 8 сентября – встреча с Эфиопией, а 12 сентября товарищеский матч с Тунисом"

– представитель египетской ассоциации Эхаб Эль Коми

Он подчеркнул, что РФС пока не делал конкретного предложения о встрече, но если оно последует, то для Египта будут важны детали сделки.

"Главное – место проведения товарищеского матча – в России или Египте. Для нас не проблема подготовиться к матчу между нашими национальными командами. В будущем мы открыты и готовы к этому"

– Эхаб Эль Коми