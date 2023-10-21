Сборная Азербайджана по акробатической гимнастике завоевала 4 "золота" на ЧЕ в Варне

Опубликовано: 20:33, 21 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В болгарской Варне продолжается чемпионат Европы по акробатической гимнастике. На сегодня, перед заключительным днем состязаний, в копилке азербайджанской сборной 4 золотые и 2 серебряные медали.

Азербайджанские гимнасты заработали 4 награды высшего достоинства на чемпионате Европы по спортивной акробатике, который проходит в городе Варна (Болгария).

В субботу спортсмены из Азербайджана сумели взять два золота и одно серебро.

Смешанная пара – Агасиф Рагимов и Разия Сеидли – набрали в финале многоборья 28,580 балла. Этот результат оказался лучшим, и они заняли высшую ступеньку пьедестала.

Золотую награду завоевала мужская пара Даниэля Аббасова и Мурада Рафиева. Также в многоборье они заняли первое место с результатом 28,130 балла.

Группа юниорок – Назрин Зейниева, Захра Рашидова и Анаита Башири – заработала серебряную награду в многоборье.

Кроме того, ранее мужская пара выиграла в балансовом упражнении, смешанная пара завоевала чемпионский титул в темповом упражнении, а группа юниорок получила серебро в темповом упражнении.