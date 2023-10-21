Азербайджанские гимнастки завоевали "серебро" на чемпионате Европы в Болгарии

Опубликовано: 19:15, 21 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Гимнастки-юниорки из Азербайджана заняли второе место в многоборье в составе группы на чемпионате Европы по акробатической гимнастике. Кроме того, спортсменки взяли серебряную награду в темповом упражнении.

Сборная Азербайджана завоевала серебряную медаль на 31-м чемпионате Европы по акробатической гимнастике, который проходит в болгарской Варне. О достижении рассказали в Федерации гимнастики Азербайджана.

Женская группа в составе юниорок Назрин Зейниевой, Захры Рашидовой и Анахиты Башири стала второй в многоборье.

Ранее азербайджанские гимнасты и гимнастки уже заработали несколько наград на этом турнире.

Юниорская женская группа завоевала серебро в темповом упражнении.

Мужская пара – Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев – стали чемпионами в программе балансового упражнения.

Агасиф Рагимов и Разия Сеидли в составе смешанной пары взяли золото в программе темпового упражнения.