Азербайджанские гимнастки завоевали "серебро" на чемпионате Европы в Болгарии

Гимнастки-юниорки из Азербайджана заняли второе место в многоборье в составе группы на чемпионате Европы по акробатической гимнастике. Кроме того, спортсменки взяли серебряную награду в темповом упражнении.
Сборная Азербайджана завоевала серебряную медаль на 31-м чемпионате Европы по акробатической гимнастике, который проходит в болгарской Варне. О достижении рассказали в Федерации гимнастики Азербайджана.
Женская группа в составе юниорок Назрин Зейниевой, Захры Рашидовой и Анахиты Башири стала второй в многоборье.
Ранее азербайджанские гимнасты и гимнастки уже заработали несколько наград на этом турнире.
- Юниорская женская группа завоевала серебро в темповом упражнении.
- Мужская пара – Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев – стали чемпионами в программе балансового упражнения.
- Агасиф Рагимов и Разия Сеидли в составе смешанной пары взяли золото в программе темпового упражнения.