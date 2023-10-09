Гимнаст из Азербайджана взял "золото" в Европе

Золотую медаль завоевал гимнаст из Азербайджана на соревнованиях в Болгарии по аэробной гимнастике. Парное выступление принесло азербайджанской сборной "серебро".
Азербайджанский гимнаст Владимир Долматов стал лучшим на "Кубке Пловдива" в Болгарии.
Спортсмен завоевал золотую медаль в индивидуальной программе по аэробной гимнастике.
Также Долматов удостоился медали, выступая в парной программе. Вместе с гимнасткой Мадиной Мустафаевой они представили парную программу, за которую получили "серебро".