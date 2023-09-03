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Азербайджанский гимнаст взял "золото" Кубка мира в Мерсине

Азербайджанский гимнаст взял &quot;золото&quot; Кубка мира в Мерсине
Представитель сборной Азербайджана по спортивной гимнастике – Никита Симонов – выиграл Кубок мира, который проходил в Мерсине.

Спортсмен из Азербайджана Никита Симонов заработал золотую награду, выступая на Кубке мира по спортивной гимнастике серии Challenge, который проходил в турецком Мерсине. О его победе заявили в Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

Гимнаст стал лучшим в упражнениях на кольцах.

Кубок мира по спортивной гимнастике серии Challenge стартовал в Мерсине 1 сентября и завершился сегодня.

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