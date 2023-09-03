Азербайджанский гимнаст взял "золото" Кубка мира в Мерсине

Представитель сборной Азербайджана по спортивной гимнастике – Никита Симонов – выиграл Кубок мира, который проходил в Мерсине.
Спортсмен из Азербайджана Никита Симонов заработал золотую награду, выступая на Кубке мира по спортивной гимнастике серии Challenge, который проходил в турецком Мерсине. О его победе заявили в Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).
Гимнаст стал лучшим в упражнениях на кольцах.
Кубок мира по спортивной гимнастике серии Challenge стартовал в Мерсине 1 сентября и завершился сегодня.