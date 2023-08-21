Турнир по гимнастике в Египте завершился для Азербайджана триумфом

Опубликовано: 13:25, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Trend

Азербайджан завоевал медали на международном турнире по спортивной гимнастике в Египте. Спортсмены выиграли золотые и бронзовые награды в различных дисциплинах.

Представители азербайджанской сборной по спортивной гимнастике стали обладателями медалей на международном турнире Pharaoh’s Cup, который проходил в египетском Каире с 18 по 20 августа, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Азербайджана.

В мужских соревнованиях в различных дисциплинах бронзовые медали в копилку принесли Мансум Сафаров, Расул Ахмедзаде и Айдын Ализаде.

В опорном прыжке и вольном упражнении среди женщин не было равных гимнастке Хадидже Аббасзаде. Золотые медали в опорном прыжке и вольном упражнении среди гимнасток 2011-2012 годов рождения завоевали Лейла Мамедзаде и Айназ Меджидзаде.

Кроме того, в тех же дисциплинах серебряную и бронзовую награды завоевала Альбина Алиева.