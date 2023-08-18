"Карабах" усилится российским вратарем

Опубликовано: 11:58, 18 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: страница Андрея Лунева в социальных сетях

Экс-голкипер "Зенита" Андрей Лунев продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана. В ближайшие дни он подпишет контракт с "Карабахом".

В ближайшее время бывший вратарь леверкузенского "Байера" Андрей Лунев станет игроком агдамского "Карабаха". От этом пишут азербайджанские СМИ.

Голкипер послезавтра прилетит в Баку, чтобы подписать контракт. Срок соглашения на данный момент не сообщается.

Справка

Последние два сезона Лунев выступал за "Байер", однако провел в составе немецкой команды всего 3 матча во всех турнирах. Минувшей зимой "Карабах" уже предпринимал попытку приобрести голкипера, однако не смогли договориться с "Байером".