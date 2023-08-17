"Карабах" вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы

Опубликовано: 20:59, 17 авг 2023 (UTC+3 MSK)

"Карабах" переиграл ХИК и вышел в следующий раунд квалификации Лиги Европы. Встреча в Хельсинки завершилась победой азербайджанского клуба со счетом 2:1

В Хельсинки завершился ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между местным ХИКом и агдамским "Карабахом".

Счет на 10-й минуте открыл защитник хозяев Сантери Хостикка. Через 6 минут ХИК остался в меньшинстве из-за удаления защитника Кевина Куассиви-Бениссана. В компенсированное к первому тайму время "Карабах" заработал пенальти, который реализовал защитник Турал Байрамов. А на 55-й минуте полузащитник Яссин Бензия отправил второй мяч в сетку ворот ХИКа, установив окончательный результат – 2:1 в пользу "Карабаха".

По сумме двух встреч в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы вышла агдамская команда.