Шавкат Мирзиеев поздравил Ильхама Алиева со 105-летием АДР

Главы государств начинают направлять президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительные обращения по случаю 105-летия со дня провозглашения независимости Азербайджанской Демократической Республики. АДР возникла 28 мая 1918 года, и ежегодно в современном Азербайджане этот день отмечается как День независимости.
Одним из первых Ильхама Алиева поздравил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Мирзиеев назвал азербайджанского лидера дорогим братом и поздравил его и братский азербайджанский народ с главным государственным праздником АР от своего имени и от имени узбекского народа.
"Ваша дальновидная внутренняя и внешняя политика, ускоренные реформы, проводимые Вами в экономической и социальной сферах, сегодня дают достойные результаты, положение и авторитет Азербайджана на международной арене постоянно повышаются. В этой связи хотел бы еще раз заявить, что мы полностью поддерживаем Ваши справедливые и решительные усилия по обеспечению мира и устойчивого развития в регионе"
– Шавкат Мирзиеев.
Президент Узбекистана отметил, что тесные взаимосвязи двух республик, усилившиеся в 20-х годах XXI века, отвечают интересам народов обеих стран в рамках конструктивного и взаимовыгодного диалога и в дальнейшем приведут государства к выходу на новый уровень стратегического сотрудничества.
Шавкат Мирзиеев сообщил, что в скором времени совершит визит в Баку, выразив уверенность, что он станет началом нового этапа узбекско-азербайджанских отношений.
"Пользуясь случаем, в этот незабываемый и радостный в жизни Вашей страны день желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, семейного счастья и больших успехов в неоценимой деятельности во имя развития Вашей страны, братскому народу Азербайджана – мира, устойчивого прогресса и процветания"
– Шавкат Мирзиеев