Шавкат Мирзиеев поздравил Ильхама Алиева со 105-летием АДР

Опубликовано: 17:28, 20 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Азербайджана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев одним из первых поздравил сегодня азербайджанского лидера Ильхама Алиева со 105-летием Азербайджанской Демократической Республики, дата провозглашения которой – 28 мая – отмечается в стране как День независимости Азербайджана. Мирзиеев сообщил, что в скором времени совершит визит в Азербайджан.

Главы государств начинают направлять президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительные обращения по случаю 105-летия со дня провозглашения независимости Азербайджанской Демократической Республики. АДР возникла 28 мая 1918 года, и ежегодно в современном Азербайджане этот день отмечается как День независимости.

Одним из первых Ильхама Алиева поздравил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Мирзиеев назвал азербайджанского лидера дорогим братом и поздравил его и братский азербайджанский народ с главным государственным праздником АР от своего имени и от имени узбекского народа.

"Ваша дальновидная внутренняя и внешняя политика, ускоренные реформы, проводимые Вами в экономической и социальной сферах, сегодня дают достойные результаты, положение и авторитет Азербайджана на международной арене постоянно повышаются. В этой связи хотел бы еще раз заявить, что мы полностью поддерживаем Ваши справедливые и решительные усилия по обеспечению мира и устойчивого развития в регионе"

– Шавкат Мирзиеев.

Президент Узбекистана отметил, что тесные взаимосвязи двух республик, усилившиеся в 20-х годах XXI века, отвечают интересам народов обеих стран в рамках конструктивного и взаимовыгодного диалога и в дальнейшем приведут государства к выходу на новый уровень стратегического сотрудничества.

Шавкат Мирзиеев сообщил, что в скором времени совершит визит в Баку, выразив уверенность, что он станет началом нового этапа узбекско-азербайджанских отношений.

"Пользуясь случаем, в этот незабываемый и радостный в жизни Вашей страны день желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, семейного счастья и больших успехов в неоценимой деятельности во имя развития Вашей страны, братскому народу Азербайджана – мира, устойчивого прогресса и процветания"

– Шавкат Мирзиеев