Шавкат Мирзиеев официально выиграл выборы президента Узбекистана

Опубликовано: 14:16, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Итоги президентских выборов подведены сегодня в Узбекистане. Как и ожидалось, победу - уже в третий раз - одержал Шавкат Мирзиеев.

Все бюллетени, поданные на выборах президента, подсчитаны в Узбекистане. Итоги подсчета голосов озвучил Центризбирком страны.

По данным ЦИК, страну возглавит нынешний президент. За него проголосовало подавляющее большинство граждан.

"Было принято постановление об избрании Шавката Миромоновича Мирзиеева на должность президента Республики Узбекистан 87,05% голосов избирателей, принявших участие в выборах"

– ЦИК

Остальные кандидаты - Робахон Махмудова, Улугбек Иноятов, Абдушукур Хамзаев - набрали по 3-4%.

Явка на президентских выборах достигла почти 80%. На участки пришли свыше 15,6 млн человек.

Что касается церемонии инаугурации, то на ее организацию закон отводит месяц, но, как правило, она устраивается примерно через неделю после выборов.