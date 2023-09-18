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Санкции США против Ирана: в черный список внесен бывший президент ИРИ

Санкции США против Ирана: в черный список внесен бывший президент ИРИ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Иранский экс-президент Махмуд Ахмадинеджад оказался под американскими санкциями. О пополнении антииранского санкционного перечня заявил Джо Байден.

Вашингтон вводит новые санкции против Тегерана, рестрикции анонсировал американский президент.

По словам Джо Байдена, ограничения вводятся в отношении Махмуда Ахмадинеджада. Иранский политик дважды выигрывал выборы президента Исламской Республики: в 2005 году и в 2009 году. Таким образом, он занимал этот пост два срока подряд.

Кроме того, уточнил президент США, под санкциями теперь находится и Минразведки ИРИ.

Байден прокомментировал дальнейшие шаги Белого дома в отношении Ирана.

"Мы продолжим привлекать Иран к ответственности за его провокационные действия в регионе"

– американский лидер

Ведущие СМИ Ирана попали под санкции США

Ведущие СМИ Ирана попали под санкции США

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