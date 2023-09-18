Санкции США против Ирана: в черный список внесен бывший президент ИРИ

Опубликовано: 18:19, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иранский экс-президент Махмуд Ахмадинеджад оказался под американскими санкциями. О пополнении антииранского санкционного перечня заявил Джо Байден.

Вашингтон вводит новые санкции против Тегерана, рестрикции анонсировал американский президент.

По словам Джо Байдена, ограничения вводятся в отношении Махмуда Ахмадинеджада. Иранский политик дважды выигрывал выборы президента Исламской Республики: в 2005 году и в 2009 году. Таким образом, он занимал этот пост два срока подряд.

Кроме того, уточнил президент США, под санкциями теперь находится и Минразведки ИРИ.

Байден прокомментировал дальнейшие шаги Белого дома в отношении Ирана.

"Мы продолжим привлекать Иран к ответственности за его провокационные действия в регионе"

– американский лидер