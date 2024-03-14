Вестник Кавказа

Санаторий в Ессентуках кормил гостей просроченной бараниной

Санаторий в Ессентуках кормил гостей просроченной бараниной
© Фото: пресс-служба Минсельхозпрода Дагестана
Санатории Ставрополья нередко злоупотребляют доверчивостью отдыхающих – наивно веря, что все в здравницах Кавказа делается для того, чтобы укрепить их здоровье, иногда отдыхающим предлагают отведать продукты второй свежести, купленные по дешевке.

Руководство санатория "Ессентуки" в Ставропольском крае кормило своих гостей просроченной бараниной, сообщает пресс-служба Северно-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

Исследования, проведенные с использованием системы "Меркурий", показали, что поставщик санатория ООО "Гурман 2" 12 января привез в здравницу почти 16 кг мяса, которое уже было просроченным – его срок годности закончился еще 10 января, передает "АиФ-Ставрополье".

Санаторий внял предостережению, однако в то, что это было сделано искренне, верится с трудом. Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что на Ставрополье продавали масло с опасным консервантом – сорбиновой кислотой, которая используется недобросовестными производителями для увеличения срока годности продукта. Этот факт выявили специалисты Россельхознадзора.

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